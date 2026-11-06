 Η Ναταλία Δραγούμη με το πιο chic σύνολο για το γραφείο -Συνδύασε μπεζ wide-leg παντελόνι και ριγέ πουκάμισο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Ναταλία Δραγούμη με το πιο chic σύνολο για το γραφείο -Συνδύασε μπεζ wide-leg παντελόνι και ριγέ πουκάμισο

Ναταλία Δραγούμη
Ναταλία Δραγούμη/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ναταλία Δραγούμη έκανε μια κομψή εμφάνιση στην πόλη, επιλέγοντας έναν διαχρονικό συνδυασμό που αποτελεί ιδανική πρόταση για το γραφείο. Το wide-leg παντελόνι και το ριγέ πουκάμισό της συνθέτουν ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και τη φινέτσα.

Η Ναταλία Δραγούμη έχει αποδείξει πολλές φορές ότι γνωρίζει πώς να δημιουργεί κομψά σύνολα χωρίς υπερβολές. Η ηθοποιός αγαπά τις διαχρονικές γραμμές και τα ευκολοφόρετα κομμάτια, τα οποία συνδυάζει με τρόπο που αναδεικνύει το προσωπικό της στιλ.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε σε μια χαλαρή βόλτα στην πόλη, με ένα outfit που θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για τις καθημερινές εμφανίσεις στο γραφείο.

Δείτε το office look της Ναταλίας Δραγούμη που είναι ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο στο Bovary.gr.

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