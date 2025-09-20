 Η Ναόμι Κάμπελ αναδεικνύει το τζιν φόρεμα με φρέσκια και μοντέρνα προσέγγιση - iefimerida.gr
Η Ναόμι Κάμπελ αναδεικνύει το τζιν φόρεμα με φρέσκια και μοντέρνα προσέγγιση

Ναόμι Κάμπελ/Φωτογραφία Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ναόμι Κάμπελ μαγνήτισε τα βλέμματα με την παρουσία της στο Soho House του Λονδίνου, όπου έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση για την παρουσίαση της EE72, της νέας εταιρείας μέσων του πρώην διευθυντή της βρετανικής Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ.

Στο πλευρό της βρέθηκαν επίσης η παρουσιάστρια Μάγια Τζάμα και η Σαμπρίνα Έλμπα.

Το 55χρονο supermodel επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο του fashion icon, φορώντας ένα εντυπωσιακό τζιν μάξι φόρεμα Levis, με μοναδικό σχεδιασμό που θύμιζε σύγχρονη, oversized σαλοπέτα.

Το ρούχο διέθετε κουμπιά στο μπροστινό μέρος, μεγάλες εξωτερικές τσέπες και άψογη εφαρμογή, αποπνέοντας μοντέρνα αλλά και διαχρονική αισθητική. Το look ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι μαύρα sneakers, προσθέτοντας άνεση στην εμφάνισή της.

