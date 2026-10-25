 Ναόμι Γουότς: Η τολμηρή δημιουργία του οίκου Roksanda που απογείωσε την εμφάνισή της στη Ρώμη - iefimerida.gr
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Ναόμι Γουότς: Η τολμηρή δημιουργία του οίκου Roksanda που απογείωσε την εμφάνισή της στη Ρώμη

Ναόμι Γουότς: Με statement ασπρόμαυρο φόρεμα και avant-garde αισθητική έκλεψε τις εντυπώσεις στη Ρώμη
Νάओμι Γουότς/ Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ναόμι Γουότς μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό φόρεμα σε μαύρο και λευκό, με θεατρικό όγκο και υψηλή αισθητική.

Η Ναόμι Γουότς ξέρει πώς να μετατρέπει μια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί σε fashion moment. Με ένα εντυπωσιακό φόρεμα σε μαύρο και λευκό, που έμοιαζε περισσότερο με γλυπτό παρά με μια συμβατική βραδινή δημιουργία, η ηθοποιός ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, στις 24 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της προώθησης της σειράς «All’s Fair».

Δείτε την εμφάνιση της Ναόμι Γουότς στη Ρώμη στο Bovary.gr.

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