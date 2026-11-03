Το μυστικό των Κορεατών για σωστό λούσιμο: Γιατί πρέπει να δίνετε περισσότερη σημασία στις ρίζες - iefimerida.gr

Μήπως το μυστικό για όμορφα και περιποιημένα μαλλιά ξεκινά από το λούσιμο

Μια δημοφιλής ρουτίνα περιποίησης από τη Νότια Κορέα έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το λούσιμο, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία του τριχωτού της κεφαλής και όχι μόνο στην καθαριότητα της τρίχας. Με έμφαση στον απαλό καθαρισμό, το σχολαστικό ξέβγαλμα, τη σωστή θερμοκρασία του νερού και την επιλογή προϊόντων ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες, η συγκεκριμένη προσέγγιση υπενθυμίζει ότι η φροντίδα των μαλλιών αρχίζει από το δέρμα στο οποίο αναπτύσσονται. Ποια είναι, λοιπόν, τα βήματα που αξίζει να εντάξετε στη ρουτίνα σας και τι συστήνουν οι ειδικοί για ένα σωστό λούσιμο;

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