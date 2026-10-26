Το μυστικό της αντιγήρανσης δεν είναι τα πολλά προϊόντα -Τα βήματα που κάνουν πραγματικά τη διαφορά - iefimerida.gr

Μια αποτελεσματική αντιγηραντική ρουτίνα δεν χρειάζεται να γεμίζει το μπάνιο μας με δεκάδες προϊόντα. Το μυστικό βρίσκεται στις σωστές επιλογές: συστατικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιδερμίδας και μπορούν, με συστηματική χρήση, να συμβάλουν στη βελτίωση της όψης της.

Από τη βιταμίνη C και τη ρετινόλη μέχρι τα πεπτίδια και τα ceramides, κάθε συστατικό έχει τον δικό του ρόλο στην περιποίηση της επιδερμίδας. Το ζητούμενο είναι να γνωρίζουμε τι προσφέρει το καθένα και πώς μπορούμε να το εντάξουμε σωστά στη ρουτίνα μας.

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