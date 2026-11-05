Το μυστικό για ολόλευκα σεντόνια χωρίς κιτρινίλες -Δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα στο πλυντήριο - iefimerida.gr

Τα λευκά σεντόνια δίνουν αίσθηση φρεσκάδας και ηρεμίας, αλλά κιτρινίζουν εύκολα. Η ειδικός καθαριότητας Πία Νιέτο εξηγεί πώς θα τα κρατήσετε κάτάλευκα, χωρίς να προσθέσετε ούτε ένα επιπλέον προϊόν στο πλυντήριο.

Μετά από κάθε χρήση, τα σεντόνια μαζεύουν ιδρώτα, λιπαρά του δέρματος και υπολείμματα από ενυδατικές κρέμες. Με κάθε πλύση φθείρονται λίγο ακόμη και συγκρατούν υπολείμματα σαπουνιού, ενώ οξειδώνονται και δέχονται τα άλατα του νερού.

Δείτε το κόλπο για να μένουν λευκά τα σεντονιά στο Bovary.gr.