Στη Μύκονο για διακοπές ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ -Με χαλαρή διάθεση και καλοκαιρινά looks - iefimerida.gr

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο, πραγματοποιώντας μια κοινή έξοδο στο νησί.

Ο φωτογραφικός φακός του NDP τους εντόπισε να περπατούν χαμογελαστοί απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η εμφάνιση της Υβόννης Μπόσνιακ τράβηξε τα βλέμματα καθώς επέλεξε ένα κόκκινο, ημιδιάφανο μίνι φόρεμα.

Δείτε την εμφάνιση του ζευγαριού στο Bovary.gr