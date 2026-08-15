Στη Μύκονο για διακοπές ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ -Με χαλαρή διάθεση και καλοκαιρινά looks - iefimerida.gr

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο, πραγματοποιώντας μια κοινή έξοδο στο νησί.
Ο φωτογραφικός φακός του NDP τους εντόπισε να περπατούν χαμογελαστοί απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Η εμφάνιση της Υβόννης Μπόσνιακ τράβηξε τα βλέμματα καθώς επέλεξε ένα κόκκινο, ημιδιάφανο μίνι φόρεμα.
Δείτε την εμφάνιση του ζευγαριού στο Bovary.gr
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