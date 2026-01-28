Η τόπλες φωτογραφία της Νίκολα Πελτζ -Η πρώτη δημοσίευση του Μπρούκλιν Μπέκαμ μετά το οικογενειακό σκάνδαλο - iefimerida.gr

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε φωτογραφίες με την σύζυγό του Νίκολα Πελτζ, λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του κατά της οικογένειάς του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η σχέση τους παραμένει πιο δυνατή από ποτέ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ρομαντική τους απόδραση, λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημόσια ρήξη του με την οικογένειά του.

Την ίδια στιγμή, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ προκάλεσε αίσθηση, όταν ανέβασε στα social media μια ιδιαίτερα προσωπική φωτογραφία της συζύγου του, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα είχε τονίσει πως το μόνο που επιθυμούν είναι να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή.

