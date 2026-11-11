Μπρουκ Σιλντς: Το απρόσμενο twist που έκανε το denim σύνολό της να ξεχωρίσει - iefimerida.gr

Ένα απλό ρεβέρ στο μπατζάκι αρκεί για να μεταμορφώσει το wide leg τζιν. Η Μπρουκ Σιλντς το επέλεξε για μια κομψή, effortless εμφάνιση.
Όταν η Μπρουκ Σιλντς εμφανίστηκε με την πιο προσεγμένη εκδοχή του Canadian Tuxedo, δηλαδή του συνδυασμού τζιν με τζιν, η υπογραφή ανήκε στον Thom Browne και το κοινό δεν έπαψε να σχολιάζει το σύνολο.
Δείτε την εμφάνιση της Μπρουκ Σιλντς με wide leg τζιν στο Bovary.gr.
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