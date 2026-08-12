 Η Μπρουκ Σιλντς ποζάρει άβαφη και με τις πιτζάμες της -Το μυστικό της για λαμπερή επιδερμίδα στα 61 - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Μπρουκ Σιλντς ποζάρει άβαφη και με τις πιτζάμες της -Το μυστικό της για λαμπερή επιδερμίδα στα 61

Φωτογραφία Instagram/Brooke Shields
Φωτογραφία Instagram/Brooke Shields
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Μπρουκ Σιλντς ποζάρει χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα, αποκαλύπτοντας τη φυσική της ομορφιά.

Η αφορμή ήταν το κουτάβι που πρόσφατα υιοθέτησε η οικογένεια Σιλντς-Χέντσι από το Καταφύγιο Ζώων του Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη. Η κόρη της, Ρόουαν, είχε αποκαλύψει πρώτη την άφιξη του νέου τετράποδου μέλους και η Μπρουκ Σιλντς θέλησε να παρουσιάσει και εκείνη τη μικρή Σίπι στους ακολούθους της.

Δείτε τις φωτογραφίες της Μπρουκ Σιλντς με το κουτάβι στο Bovary.gr

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