 Μπορεί η κλασική Nivea να μειώσει τις ρυτίδες; Δερματολόγος απαντά - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μπορεί η κλασική Nivea να μειώσει τις ρυτίδες; Δερματολόγος απαντά

Φωτογραφία: shutterstock
Φωτογραφία: shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η κρέμα της Nivea στο χαρακτηριστικό μπλε κουτί αποτελεί μια από τις καλύτερες ενυδατικές

Πολυχρηστική, διαχρονική και αγαπημένη η κλασσική κρέμα της Nivea. Ωστόσο, πόσο σίγουροι είμαστε οτι εκτός των άλλων έχει και αντιρυτιδικές ιδιότητες; Οι ειδικοί λύνουν το μυστήριο γύρω από το αν εν τέλει συμβάλλει στην καταπολέμηση των ρυτίδων.

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