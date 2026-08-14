Μπορεί η κλασική Nivea να μειώσει τις ρυτίδες; Δερματολόγος απαντά - iefimerida.gr

Η κρέμα της Nivea στο χαρακτηριστικό μπλε κουτί αποτελεί μια από τις καλύτερες ενυδατικές
Πολυχρηστική, διαχρονική και αγαπημένη η κλασσική κρέμα της Nivea. Ωστόσο, πόσο σίγουροι είμαστε οτι εκτός των άλλων έχει και αντιρυτιδικές ιδιότητες; Οι ειδικοί λύνουν το μυστήριο γύρω από το αν εν τέλει συμβάλλει στην καταπολέμηση των ρυτίδων.
Διαβάστε περισσότερα στο bovary.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο