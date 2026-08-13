Αντί για πουκάμισο -Η κομψή μπλούζα από τα Sisley που θα φοράτε στο γραφείο το φθινόπωρο - iefimerida.gr

Ποτέ τα ρούχα για το γραφείο δεν είναι αρκετά, και τι καλύτερο από το να υποδεχθείς τη νέα σεζόν με ιδιαίτερα κομμάτια από τα Sisley!

Η επιστροφή στην εργασία μπορεί να αργεί ακόμη, αλλά για να μην τη σκέφτεσαι με βαριά διάθεση, κάν’ την πιο ευχάριστη και ανάλαφρη, ανανεώνοντας τη «γραφειακή» σου γκαρνταρόμπα.

Για την ερχόμενη σεζόν, οι γραμμές στα Sisley γίνονται πιο formal, με ιδιαίτερα και γεωμετρικά πατρόν. Ίσως, μάλιστα, να θέλεις αυτή την ανανέωση αν έχεις βαρεθεί το κλασικό tailoring ύφος. Boxy γραμμές και ιδιαίτερες λεπτομέρειες συνθέτουν αβίαστα και φρέσκα looks, για να επιστρέψεις με νέο αέρα στην εργασία σου.

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