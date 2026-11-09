 Μπλέικ Λάιβλι: Το πουκάμισο των 1.000 δολαρίων που «δανείστηκε» από την ντουλάπα του συζύγου της, Ράιν Ρέινολντς - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μπλέικ Λάιβλι: Το πουκάμισο των 1.000 δολαρίων που «δανείστηκε» από την ντουλάπα του συζύγου της, Ράιν Ρέινολντς

Φωτογραφία: Splash News
Φωτογραφία: Splash News
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Η Μπλέικ Λάιβλι δανείστηκε από την ντουλάπα του Ράιν Ρέινολντς ένα πουκάμισο αξίας περίπου 860 ευρώ.

Η 39χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στα Instagram Stories μια selfie μπροστά στον καθρέφτη, συνοδεύοντάς την με την απολαυστική λεζάντα: «Βρες έναν σύζυγο με τον οποίο μπορείς να μοιράζεσαι ρούχα». Μια ατάκα που δεν θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα τη στιλιστική φιλοσοφία του ζευγαριού.

Δείτε το πουκάμισο που δανείστηκε από τον Ράιαν Ρέινολντς, στο Bovary.gr

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