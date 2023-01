Η Μπλέικ Λάιβλι με καστανά μαλλιά είναι μια άλλη -Της γλυκαίνουν το πρόσωπο, είναι αγνώριστη [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Μπλέικ Λάιβλι με ένα βίντεο στο Instagram αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της.

Είναι γεγονός πάντως πως δεν τολμά εύκολα αλλαγές στο hair look της, ωστόσο το καστανό που έχει επιλέξει για αυτό το στιγμιότυπο είναι μια από τις τάσεις της σεζόν και της ταιριάζει πολύ μιας και γλυκαίνει το πρόσωπό της.

Το «ζεστό» σοκολατί χρώμα στα μαλλιά είναι μια από τις τάσεις της ομορφιάς, με πολλές γυναίκες να το επιλέγουν και να πειραματίζονται, προσθέτοντας ανταύγειες στις πιο ανοιχτές και γλυκές αποχρώσεις του.

Η Μπλέικ Λάιβλι πάντως, γέμισε απορίες τους διαδικτυακούς της φίλους για το αν πράγματι άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της ή απλώς αν πρόκειται για το look της στην ταινία It End With US.

