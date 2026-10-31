Μπισκότα με μόλις 3 υλικά: Χωρίς αλεύρι, έτοιμα σε λίγα λεπτά - iefimerida.gr

Αν αναζητάτε ένα γλυκό που ετοιμάζεται εύκολα και γρήγορα, αυτά τα μπισκότα είναι ιδανική επιλογή.

Με ελάχιστη προετοιμασία, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και χωρίς να χρειάζεστε ιδιαίτερο εξοπλισμό, μπορείτε να φτιάξετε λαχταριστά μπισκότα με πλούσια γεύση και απολαυστικά μαλακή υφή.

Η συνταγή είναι τόσο απλή που θα χρειαστείτε μόνο ένα μπολ για να ετοιμάσετε τη ζύμη. Σε λίγα λεπτά θα είναι έτοιμη για ψήσιμο, ενώ μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο ψυγείο και να συνεχίσετε την προετοιμασία όποτε σας εξυπηρετεί.

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