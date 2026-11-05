Μπισκότα βουτύρου σαν της γιαγιάς -Το μυστικό για να γίνουν αφράτα και τραγανά - iefimerida.gr

Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνα τα λαχταριστά μπισκότα βουτύρου που βρίσκαμε στα μεταλλικά κουτιά της γιαγιάς;

Με το υπέροχο άρωμα και την πλούσια γεύση τους, παραμένουν μια από τις πιο αγαπημένες παιδικές αναμνήσεις. Για να πετύχετε την ίδια νοσταλγική γεύση στο σπίτι, δεν χρειάζεστε περίπλοκα υλικά ή ιδιαίτερες τεχνικές. Αρκούν μερικά απλά μυστικά: λίγο εκχύλισμα βανίλιας, σωστή διαχείριση της ζύμης και, κυρίως, να γνωρίζετε πότε πρέπει να βγάλετε τα μπισκότα από τον φούρνο. Το τελευταίο είναι ίσως και το σημαντικότερο για να αποκτήσουν την ιδανική υφή, χωρίς να γίνουν σκληρά και στεγνά.

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