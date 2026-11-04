Η Μπέττυ Μαγγίρα με παριζιάνικες αφέλειες -Η σέξι εμφάνιση με σούπερ αποκαλυπτικό φόρεμα - iefimerida.gr

Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μια σέξι εμφάνιση στο GNTM αναδεικνύοντας τη θηλυκότητα και το ξεχωριστό στιλ της.

Για την περίσταση, επέλεξε ένα μακρύ, μαύρο φόρεμα με ιδιαίτερα αποκαλυπτικό σχεδιασμό και εντυπωσιακά ανοίγματα στην περιοχή της μέσης και της κοιλιάς.

Το φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, αναδεικνύοντας το γυμνασμένο σώμα της, ενώ οι γεωμετρικές γραμμές και τα κοψίματα στο μπροστινό μέρος δημιουργούσαν ένα τολμηρό, αλλά ταυτόχρονα sophisticated αποτέλεσμα.

Δείτε την Μπέττυ Μαγγίρα με σέξι φόρεμα στο Bovary.gr