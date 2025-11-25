Η Μπέττυ Αρβανίτη με τον σύζυγό της, Βασίλη Πουλαντζά, σε κοινή εμφάνιση μετά από καιρό [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Μπέττυ Αρβανίτη βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Σπασμένη Φλεβα» του Γιάννη Οικονομίδη και συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Βασίλης Πουλαντζάς.

Η Μπέττυ Αρβανίτη είναι παντρεμένη με τον μεταφραστή και πολιτικό μηχανικό Βασίλη Πουλαντζά, με τον οποίο είναι ζευγάρι από το 1983. Να θυμίσουμε ότι ο Βασίλης Πουλαντζάς, αν και πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, υπήρξε -και συνεχίζει να είναι- θεατρικός παραγωγός και μαζί με τη Μπέτυ Αρβανίτη ανεβάζουν μοναδικές παραστάσεις στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας.

Η ίδια έχει έναν γιο, τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, από τον πρώτο της γάμο με τον αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη, ενώ υπήρξε παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Φαίδωνα Γεωργίτση με τον οποίο αποτέλεσαν και καλλιτεχνικό ζευγάρι στην ταινία «Νύχτα γάμου».

Η Μπέττυ Αρβανίτη και ο σύζυγός της, Βασίλης Πουλαντζάς βρέθηκαν, λοιπόν, στην πρεμιέρα της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη και δεν παρέλειψαν να ποζάρουν μαζί για τους φωτογράφους, αλλά και με τους συντελεστές.

