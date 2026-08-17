 Μπεν Άφλεκ: Οικογενειακή εμφάνιση με την Τζένιφερ Γκάρνερ και τα παιδιά τους -Την ημέρα των γενεθλίων του - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μπεν Άφλεκ: Οικογενειακή εμφάνιση με την Τζένιφερ Γκάρνερ και τα παιδιά τους -Την ημέρα των γενεθλίων του

Μπεν Άφλεκ: Οικογενειακή έξοδος για τα γενέθλιά του με την Τζένιφερ Γκάρνερ και τα παιδιά τους
Ο Μπεν Άφλεκ με τους δύο γιους του, Φιν και Σάμιουελ/ Φωτογραφία: Profimedia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Μπεν Άφλεκ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της μητέρας του, έχοντας κοντά του τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του.

Ο Μπεν Άφλεκ γιόρτασε τα 54α γενέθλιά του το Σάββατο στη Σάντα Μόνικα, περνώντας χρόνο με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, και τα παιδιά τους.

Δείτε την εμφάνιση του Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Γκάρνερ και τα παιδιά τους στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μπεν Άφλεκ Τζένιφερ Γκάρνερ παιδιά Ηθοποιός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ