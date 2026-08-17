Μπεν Άφλεκ: Οικογενειακή εμφάνιση με την Τζένιφερ Γκάρνερ και τα παιδιά τους -Την ημέρα των γενεθλίων του - iefimerida.gr

Ο Μπεν Άφλεκ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της μητέρας του, έχοντας κοντά του τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του.

Ο Μπεν Άφλεκ γιόρτασε τα 54α γενέθλιά του το Σάββατο στη Σάντα Μόνικα, περνώντας χρόνο με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, και τα παιδιά τους.

Δείτε την εμφάνιση του Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Γκάρνερ και τα παιδιά τους στο Bovary.gr.