 Το μικροσκοπικό wine bar στο Παγκράτι που μας ταξιδεύει στην Αλσατία - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το μικροσκοπικό wine bar στο Παγκράτι που μας ταξιδεύει στην Αλσατία

Φωτογραφία: Shutterstock
Φωτογραφία: Shutterstock
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Από την αρχαιότητα, το κρασί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Συνδεόταν με τα συμπόσια προς τιμήν του Διονύσου, ενώ συνόδευε συζητήσεις και φιλοσοφικές αναζητήσεις.

Σήμερα, η Αθήνα συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία γύρω από το κρασί, με έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Από τα μικρά wine bars στα στενά του κέντρου μέχρι δημοφιλή εστιατόρια αλλά και ταβερνάκια, το κρασί παραμένει αφορμή για συνάντηση. Οι παραδοσιακές ελληνικές ποικιλίες συναντούν νέες οινικές προτάσεις. Βέβαια, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το κρασί συνεχίζει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε για ένα ποτήρι μετά τη δουλειά είτε για ένα πρώτο ραντεβού ή μια συνάντηση με αγαπημένους φίλους. Σημασία έχει και το τι πίνεις, αλλά και με ποιους. Κάπως έτσι, τα μαγαζιά της πόλης έχουν δημιουργήσει τους δικούς τους κόσμους γύρω από το κρασί.

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