Το μπάνιο αλλάζει το φθινόπωρο: Τρεις έξυπνες πινελιές διακόσμησης που φέρνουν ζεστασιά και στιλ - iefimerida.gr

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να ανανεώσετε το μπάνιο σας και να το μετατρέψετε σε έναν πιο ζεστό, φιλόξενο χώρο, με μικρές αλλαγές στον φωτισμό, τα χρώματα και τα υφάσματα.

Καθώς οι μέρες μικραίνουν και η θερμοκρασία πέφτει, αλλάζει σταδιακά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους χώρους του σπιτιού. Το μπάνιο, που τους καλοκαιρινούς μήνες συνδέεται περισσότερο με τη δροσιά και την αναζωογόνηση, αποκτά διαφορετικό ρόλο το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

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