 Μολύβι ματιών μετά τα 60 -Το χρώμα που αναδεικνύει το βλέμμα και «κόβει» χρόνια από το πρόσωπο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μολύβι ματιών μετά τα 60 -Το χρώμα που αναδεικνύει το βλέμμα και «κόβει» χρόνια από το πρόσωπο

Πηγή εικόνας : Pinterest Page @gemmaftmmartinr
Πηγή εικόνας : Pinterest Page @gemmaftmmartinr
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το μαύρο μολύβι είναι διαχρονική επιλογή για να τονίσουμε τα μάτια, όμως δεν είναι πάντα η πιο κολακευτική λύση, ειδικά όταν θέλουμε ένα πιο απαλό αποτέλεσμα.

Οι μελιτζανί αποχρώσεις αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική, ιδιαίτερα για τα καστανά μάτια, καθώς προσθέτουν βάθος και χρώμα χωρίς την έντονη αντίθεση που δημιουργεί το μαύρο.

Δείτε γιατί οι makeup artists προτείνουν το μελιτζανί μολύβι για καστανά μάτια μετά τα 60 στο Bovary.gr

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