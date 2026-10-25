Το μολύβι χειλιών που αναβαθμίζει ακόμη και το πιο απλό μακιγιάζ -Δείχνει πάντα chic - iefimerida.gr

Αν υπάρχει μία απόχρωση χειλιών που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, αυτή είναι το καφέ.

Πιο απαλό από εκείνο των ’90s, με διακριτικούς ροζ τόνους, χαρίζει ένα φυσικό, κολακευτικό nude που αναδεικνύει τα χείλη χωρίς υπερβολές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι makeup artists αγαπούν τις καφέ αποχρώσεις, καθώς ταιριάζουν σε πολλούς τόνους επιδερμίδας και παραμένουν διαχρονικά κομψές.

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