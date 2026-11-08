 Mochi Skin: Σατινέ φινίρισμα και απαλή επιδερμίδα με έμπνευση από την Ιαπωνία - iefimerida.gr
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Mochi Skin: Σατινέ φινίρισμα και απαλή επιδερμίδα με έμπνευση από την Ιαπωνία

Πηγή εικόνας : Pinterest Page @zenbotanics
Πηγή εικόνας : Pinterest Page @zenbotanics
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι τάσεις στην ομορφιά αλλάζουν συνεχώς και αυτή την περίοδο η επιδερμίδα απομακρύνεται από την υπερβολική λάμψη και τα πολύ dewy φινιρίσματα.

Στη θέση τους έρχεται το Mochi Skin, μια τάση εμπνευσμένη από την Ιαπωνία, που θέλει το δέρμα να δείχνει απαλό, ελαστικό, γεμάτο και φυσικά φωτεινό. Η ονομασία της προέρχεται από το παραδοσιακό ιαπωνικό γλυκό mochi, το οποίο έχει χαρακτηριστική μαλακή και ελαστική υφή.

Τι είναι το Mochi Skin;

Το Mochi Skin βασίζεται στην εικόνα μιας επιδερμίδας που δείχνει λεία, ενυδατωμένη και ελαστική, χωρίς υπερβολική γυαλάδα. Σε αντίθεση με το Glass Skin, που χαρακτηρίζεται από έντονη, σχεδόν καθρεφτίζουσα λάμψη, εδώ το αποτέλεσμα είναι πιο απαλό και βελούδινο. Η φυσική υφή του δέρματος παραμένει ορατή, ενώ η φωτεινότητα είναι διακριτική και ομοιόμορφα κατανεμημένη.

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