Η Μισέλ Φάιφερ σε μια σπάνια εμφάνιση στο Παρίσι: Γοητευτική και σικάτη στα 67 της [εικόνες] - iefimerida.gr

Για δεκαετίες συνδέεται με τη λάμψη του σινεμά και των βραβείων, όμως η παρουσία της Μισέλ Φάιφερ στην πρώτη σειρά ενός μεγάλου show παραμένει σπάνια. Η εμφάνισή της στο Παρίσι είχε ιδιαίτερο βάρος και συγκίνηση.

Η 67χρονη Μισέλ Φάιφερ έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε κόκκινα χαλιά και κινηματογραφικές πρεμιέρες από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Παρ’ όλα αυτά, οι εμφανίσεις της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού μετριούνται στα δάχτυλα. Μέχρι πρόσφατα, η ηθοποιός κρατούσε αποστάσεις από την πρώτη σειρά των επιδείξεων, ακόμη κι αν το προσωπικό της στιλ θεωρείται διαχρονικό σημείο αναφοράς.

