Μισέλ Φάιφερ: Γιόρτασε τα 33 χρόνια γάμου με τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Κέλι -Η τρυφερή αφιέρωση που έκανε για την επέτειό τους

Η Μισέλ Φάιφερ γιόρτασε την επέτειο του γάμου της με τον Ντέιβιντ Ε. Κέλι με μια σπάνια, δημόσια εξομολόγηση που συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους

Με μια κοινή φωτογραφία τους και λίγα, αλλά γεμάτα συναίσθημα λόγια, η 68χρονη ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τον άνδρα που βρίσκεται στο πλευρό της εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αποκαλύπτοντας πως εξακολουθεί να αισθάνεται η πιο τυχερή γυναίκα στον κόσμο.

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