Μιράντα Πατέρα: Η πεθερά του Κωνσταντίνου Αργυρού με μίνι λευκό φόρεμα και ψηλοτάκουνα -Γιόρτασε τα γενέθλιά της - iefimerida.gr

Η Μιράντα Πατέρα γιόρτασε τα γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Νταίζη Νίκα, με τις δυο τους να πραγματοποιούν μια κομψή βραδινή έξοδο δίπλα στη θάλασσα.

Η μητέρα της Αλεξάνδρας και της Νταίζης Νίκα είχε τα γενέθλιά της την Τρίτη 11 Αυγούστου και επέλεξε να τα γιορτάσει σε ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο σκηνικό. Από τη βραδιά δεν έλειψαν οι αναμνηστικές φωτογραφίες, με μητέρα και κόρη να ποζάρουν μαζί με φόντο τη θάλασσα και τα φωτισμένα νερά.

Για τη συγκεκριμένη περίσταση, η Μιράντα Πατέρα επέλεξε ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας: το λευκό μίνι φόρεμα. Το σχέδιο που φόρεσε διέθετε λεπτές τιράντες και ανάγλυφες λεπτομέρειες, ενώ η μίνι γραμμή του έδινε στο σύνολο μια πιο ανάλαφρη, καλοκαιρινή διάθεση.

Στο πλευρό της βρισκόταν η μικρότερη κόρη της, Νταίζη Νίκα, η οποία κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική χρωματική παλέτα.

Δείτε την εμφάνιση της Μιράντας Πατέρα με την Νταίζη Νίκα στο Bovary.gr.