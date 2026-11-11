 Μίντι φούστες και μπότες: Ο πιο κομψός συνδυασμός της σεζόν -Πώς να τον φορέσετε με στιλ - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μίντι φούστες και μπότες: Ο πιο κομψός συνδυασμός της σεζόν -Πώς να τον φορέσετε με στιλ

Η βερμούδα γίνεται το πιο αναπάντεχο fashion staple του φθινοπώρου
Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Από τις πιο κλασικές μέχρι τις πιο σύγχρονες εκδοχές τους, οι μίντι φούστες αποκτούν διαφορετικό ύφος ανάλογα με τις μπότες που θα επιλέξετε να τις συνδυάσετε.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη γυναικεία γκαρνταρόμπα, αποτελούν μια εξαιρετική βάση για να δημιουργήσουμε διαφορετικές εμφανίσεις. Άλλοτε αυστηρές και θηλυκές, άλλοτε πιο χαλαρές, προσαρμόζονται εύκολα στο προσωπικό μας στιλ, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με το κατάλληλο ζευγάρι μπότες.

Δείτε πώς να τις συνδυάσετε στο Bovary.gr.

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