Το μίντι φόρεμα από τα Zara που ταιριάζει σε κάθε περίσταση -Με ντραπέ σχέδιο που αποπνέει ελληνική αισθητική - iefimerida.gr

Τα ντραπέ φορέματα με αρχαιοελληνική αισθητική βρίσκονται στο επίκεντρο της μόδας φέτος, με την αισθητική της «Οδύσσειας» να επηρεάζει δυναμικά τις τάσεις της σεζόν.

Η επική ταινία έχει γίνει η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του Κρίστοφερ Νόλαν κι ενώ η πλοκή, η κινηματογράφηση και οι ερμηνείες αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της επιτυχίας αυτής της μεταφοράς του ομηρικού έπους, φαίνεται πως και η μόδα έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

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