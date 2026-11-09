Μίνι με μπότες: Ο ρετρό συνδυασμός που λατρεύουν ξανά οι fashionistas - iefimerida.gr

Ένας από τους πιο εμβληματικούς συνδυασμούς της δεκαετίας του ’60 επανέρχεται στη μόδα, με το μίνι και τις μπότες να αποκτούν μια πιο σύγχρονη αισθητική.

Σήμερα, εξήντα χρόνια αργότερα, αυτό το δίδυμο εξακολουθεί να αποτελεί από τα αγαπημένα μας και για το φθινόπωρο του 2026 το βλέπουμε ξανά σε πολλές διαφορετικές εκδοχές. Πώς καθιερώθηκε όμως αυτός ο συνδυασμός;

Δείτε τέσσερις συνδυασμούς με μίνι και μπότες στο Bovary.gr.