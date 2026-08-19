Πώς να μην μαυρίζουν οι μπανάνες -Το απλό κόλπο για να παραμένουν κίτρινες και σφιχτές - iefimerida.gr

Η μπανάνα έχει τις ρίζες της στην Ασία και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα, με ιστορία καλλιέργειας και κατανάλωσης που μετρά εκατοντάδες χρόνια.

Εκτός από τα πολλαπλά οφέλη της για την υγεία, ξεχωρίζει για τη γλυκιά της γεύση, η οποία συνδυάζεται ιδανικά με άλλα γλυκά τρόφιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανάλωση πολύ ώριμων μπανανών είναι απολύτως ασφαλής. Μπορεί η υφή τους να μην είναι πάντα ευχάριστη, ωστόσο είναι πιο γλυκές και κατάλληλες για smoothies ή επιδόρπια. Δεν ενδείκνυνται, όμως, για να τις παίρνετε μαζί σας ως σνακ.

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