Η Μιμή Ντενίση με casual σύνολο για ψώνια -Συνδύασε τζιν φούστα με εμπριμέ πουκαμίσα και καπέλο - iefimerida.gr

Η Μιμή Ντενίση αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως το στιλ είναι διαχρονικό, επιστρέφοντας από τις διακοπές της με αέρα κομψότητας.

Σε μια casual πρωινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, επέλεξε ένα outfit που συνδυάζει άνεση και ζωντάνια, παίζοντας με αποχρώσεις του μπλε και εκκεντρικές λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός του NDP την εντόπισε στο κέντρο της Αθήνας, φορώντας ένα άνετο look. Η 72χρονη ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας επέλεξε μία αέρινη εμπριμέ πουκαμίσα με prints μπλε ψαριών και ζωηρές κόκκινες λεπτομέρειες, που ζωντανεύουν το σύνολο.

Δείτε την Μιμή Ντενίση με τζιν φούστα και πουκάμισο στο Bovary.gr