 Μιμή Ντενίση: Τι κάνει στα 73 για να διατηρείται σε φόρμα -Το πρόγραμμα προπόνησης που ακολουθεί - iefimerida.gr
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Μιμή Ντενίση: Τι κάνει στα 73 για να διατηρείται σε φόρμα -Το πρόγραμμα προπόνησης που ακολουθεί

Μιμή Ντενίση
Μιμή Ντενίση/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Μιμή Ντενίση αποκάλυψε τις συνήθειες που ακολουθεί στην καθημερινότητά της για να διατηρείται σε φόρμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή και τη σωματική άσκηση.

Η Μιμή Ντενίση αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο κομψές παρουσίες του ελληνικού θεάτρου. Στα 73 της χρόνια, η γνωστή ηθοποιός και θεατρική παραγωγός εξακολουθεί να διατηρεί μια δραστήρια καθημερινότητα, φροντίζοντας παράλληλα τη φυσική της κατάσταση.

Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, η ίδια βρίσκει χρόνο για γυμναστική, ενώ προσέχει και τη διατροφή της. Όπως αποκάλυψε πρόσφατα, δεν ακολουθεί κάποια ιδιαίτερα περίπλοκη ρουτίνα, αλλά επιλέγει διαφορετικές μορφές άσκησης που τη βοηθούν να παραμένει ενεργή.

Δείτε τι κάνει για να διατηρείται σε φόρμα η Μιμή Ντενίση στο Bovary.gr.

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