 Μιμή Ντενίση: Η γυμναστική που έχει βάλει στη ζωή της και διαρκεί μόνο 20 λεπτά
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μιμή Ντενίση: Η γυμναστική που έχει βάλει στη ζωή της και διαρκεί μόνο 20 λεπτά

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Η Μιμή Ντενίση αποκαλύπτει τα 3 φαγητά στα οποία δεν μπορεί να αντισταθεί -«Αν μπορούσα θα έτρωγα κάθε μέρα»
Μιμή Ντενίση/Φωτογραφία: NDP

Η Μιμή Ντενίση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το γυμναστήριο, αποκαλύπτοντας τη μέθοδο προπόνησης που έχει επιλέξει για τη φυσική της κατάσταση.

Η Μιμή Ντενίση διατηρεί μια ιδιαίτερα δραστήρια καθημερινότητα, με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις να είναι πολλές. Ωστόσο, παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα, φροντίζει να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της, δίνοντας σημασία στη διατροφή, την ευεξία και τη σωματική της άσκηση.

Η γνωστή ηθοποιός και συγγραφέας, η οποία παραμένει ιδιαίτερα ενεργή τόσο στον καλλιτεχνικό χώρο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Αυτή τη φορά, επέλεξε να δείξει στους ακολούθους της πώς φροντίζει τη φυσική της κατάσταση.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Μιμή Ντενίση στο Bovary.gr.

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