Μικρό μπάνιο: Το ντουλάπι από τα IKEA που βάζει τάξη στο χάος και κοστίζει μόλις 20 ευρώ - iefimerida.gr

Μια πρακτική και οικονομική λύση έρχεται να βάλει τέλος στην ακαταστασία και να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση ενός μικρού μπάνιου.
Η IKEA διαθέτει ένα μικρό και λειτουργικό ντουλάπι βάσης για νιπτήρα, που συνδυάζει αποθήκευση και κομψό design, με τιμή που ανέρχεται μόλις στα 20 ευρώ.
Πρόκειται για τη σειρά IVÖSJÖN, η οποία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες ενός μικρού μπάνιου και προσφέρει ευέλικτες λύσεις για την οργάνωση του χώρου.
Δείτε το ντουλάπι που χωράει σε κάθε μικρό μπάνιο στο Bovary.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο