Μικρό μπάνιο: Το ντουλάπι από τα IKEA που βάζει τάξη στο χάος και κοστίζει μόλις 20 ευρώ - iefimerida.gr

Μια πρακτική και οικονομική λύση έρχεται να βάλει τέλος στην ακαταστασία και να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση ενός μικρού μπάνιου﻿.

Η IKEA διαθέτει ένα μικρό και λειτουργικό ντουλάπι βάσης για νιπτήρα, που συνδυάζει αποθήκευση και κομψό design, με τιμή που ανέρχεται μόλις στα 20 ευρώ.

Πρόκειται για τη σειρά IVÖSJÖN, η οποία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες ενός μικρού μπάνιου και προσφέρει ευέλικτες λύσεις για την οργάνωση του χώρου.

Δείτε το ντουλάπι που χωράει σε κάθε μικρό μπάνιο στο Bovary.gr