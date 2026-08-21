Η μικρή τσέπη στο τζιν δεν είναι διακοσμητική -Ο λόγος που υπάρχει εδώ και σχεδόν 200 χρόνια - iefimerida.gr

Σχεδόν όλοι έχουμε προσέξει τη μικροσκοπική τσέπη που κρύβεται μέσα στην μπροστινή τσέπη του τζιν. Μπορεί σήμερα να μοιάζει άχρηστη, όμως έχει τη δική της ιστορία.

Οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν για κέρματα, έναν αναπτήρα ή απλώς την αγνοούν εντελώς. Κι όμως, αυτή η λεπτομέρεια στο αγαπημένο μας παντελόνι κρύβει μια ιστορία που ξεκινά από την Άγρια Δύση της Αμερικής.

Δείτε τι συμβολίζει η μικροσκοπική τσέπη στο τζιν, στο Bovary.gr