Το μήκος του κολιέ κάνει τη διαφορά -Πώς να επιλέξετε το σωστό για το στιλ σας - iefimerida.gr

Όταν επιλέγουμε ένα κολιέ, το σχέδιο και το μέταλλο είναι συνήθως τα πρώτα που προσέχουμε. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι και το μήκος του.

Ακόμη και μερικά εκατοστά μπορούν να αλλάξουν αρκετά την εικόνα ενός κολιέ πάνω μας. Άλλο αποτέλεσμα έχει ένα κόσμημα που αγκαλιάζει τον λαιμό και άλλο μια αλυσίδα που σταματά χαμηλά στο στήθος. Ρόλο παίζει επίσης η λαιμόκοψη των ρούχων που φοράμε συχνότερα, αλλά και το αν θέλουμε το κολιέ να πρωταγωνιστεί ή να αποτελεί μια πιο διακριτική λεπτομέρεια.

Δείτε πώς να επιλέξετε το σωστό μήκος κολιέ στο Bovary.gr