Η απλή μέθοδος που προτείνουν οι ψυχολόγοι για να σταματήσουν οι καβγάδες στα ζευγάρια - iefimerida.gr

Μια νέα, πρακτική μέθοδος υπόσχεται να εξουδετερώσει τους καβγάδες στις σχέσεις, πριν εξελιχθούν σε έντονες συγκρούσεις -χωρίς φωνές και χωρίς μαραθώνιες συζητήσεις, σύμφωνα με ψυχολόγους.

Όλοι γνωρίζουν πως οι καβγάδες δεν σημαίνουν απαραίτητα το τέλος μιας σχέσης. Όμως, όταν γίνονται επαναλαμβανόμενοι, επιβαρύνουν την καθημερινότητα και διαβρώνουν τη συναισθηματική σύνδεση. Οι εντάσεις, αν δεν τις διαχειριστούμε σωστά, δημιουργούν απόσταση, παρεξηγήσεις και μια βαριά ατμόσφαιρα που δυσκολεύει την ουσιαστική επικοινωνία.

Δείτε τη μέθοδο των ψυχολόγων στο Bovary.gr.