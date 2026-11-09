Μετακόμιση για την Ευγενία Σαμαρά -Οι πρώτες εικόνες από το νέο της σπίτι [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Ευγενία Σαμαρά έκανε μια νέα αρχή, μετακομίζοντας σε άλλο σπίτι, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη διαδικασία αλλά και από τον νέο της χώρο.

Μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητά της αποφάσισε να κάνει η Ευγενία Σαμαρά, η οποία άφησε πίσω της το σπίτι όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Αθήνας και μετακόμισε σε μια νέα κατοικία.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί αυτή τη νέα αρχή με τους followers της στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που καταγράφει διάφορες στιγμές από τη μετακόμιση, από τις προετοιμασίες και την τακτοποίηση των προσωπικών της αντικειμένων μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Δείτε το νέο σπίτι της Ευγενίας Σαμαρά στο Bovary.gr.