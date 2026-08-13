Μετά τα 60, το περπάτημα δεν αρκεί: Προπονητής προτείνει 4 απλές ασκήσεις για δύναμη και μακροζωία - iefimerida.gr

Τελικά μόνο το περπάτημα ως μορφή άσκησης αρκεί μετά τα 60;
Τα 60 δεν σηματοδοτούν το τέλος της δραστήριας ζωής, αλλά μια νέα φάση που χρειάζεται λίγη περισσότερη φροντίδα και προσοχή. Καθώς το σώμα αλλάζει σταδιακά, η σωστή διατροφή, ο καλός ύπνος, η επαρκής ενυδάτωση και η καθημερινή κίνηση αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, με το περπάτημα να παραμένει ένας από τους πιο απλούς και προσιτούς τρόπους άσκησης.
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