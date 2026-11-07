 Μετά τα 50, ίσως κάνετε αυτά τα 7 λάθη στην περιποίηση της επιδερμίδας σας. Τι να αλλάξετε για πιο υγιή και λαμπερή όψη - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μετά τα 50, ίσως κάνετε αυτά τα 7 λάθη στην περιποίηση της επιδερμίδας σας. Τι να αλλάξετε για πιο υγιή και λαμπερή όψη

Φωτογραφία: Getty Images
Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μετά τα 50, η επιδερμίδα αλλάζει και μαζί της αλλάζουν όσα χρειάζεται για να παραμένει υγιής, ενυδατωμένη και φωτεινή. Ορισμένες συνήθειες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν μπορεί πλέον να μην είναι οι κατάλληλες.

Η μείωση των οιστρογόνων γύρω από την εμμηνόπαυση, η σταδιακή απώλεια κολλαγόνου και η αυξημένη τάση για ξηρότητα μπορούν να αλλάξουν αισθητά την όψη και την υφή του δέρματος.

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