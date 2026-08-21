Μετά τα 50: Η στάση γιόγκα που ενισχύει τη σπονδυλική στήλη και τονώνει το σώμα - iefimerida.gr

Η στάση της κόμπρας, γνωστή ως Cobra Pose ή Bhujangasana, είναι μια δημοφιλής άσκηση γιόγκα που ενισχύει τη σπονδυλική στήλη και βελτιώνει την ευλυγισία.

Στα 50 και άνω, η πρακτική αυτής της κάμψης της πλάτης δεν είναι απλώς άσκηση, είναι ένας τρόπος να ξαναβρείτε τη ζωντάνια σας, να ανοίξετε το στήθος σας και να καλλιεργήσετε ένα αίσθημα θάρρους και ανοιχτής καρδιάς.

Κάθε κίνηση της Bhujangasana ενεργοποιεί το σώμα, τονώνει τους μύες και προσφέρει την αίσθηση ευεξίας που αναζητά κάθε ώριμος οργανισμός

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