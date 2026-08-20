Μετά τα 50: Ποια χρώματα κραγιόν αφαιρούν λάμψη και φρεσκάδα από το πρόσωπο - iefimerida.gr

Μετά τα 50, η σωστή απόχρωση κραγιόν μπορεί να αλλάξει αισθητά την εικόνα του προσώπου, χαρίζοντας περισσότερη φρεσκάδα, φωτεινότητα και ζωντάνια.

Πολλές γυναίκες παρατηρούν ότι αποχρώσεις που παλαιότερα τους ταίριαζαν απόλυτα, τώρα δείχνουν πιο έντονες ή ακόμη και «σκληρές», ειδικά το καλοκαίρι, όταν το φως και η ζέστη αλλάζουν τον τρόπο που φαίνεται το χρώμα πάνω στο δέρμα.

Υπάρχουν εκείνες που δύσκολα αποχωρίζονται το αγαπημένο τους χρώμα στα χείλη, είτε χειμώνας είτε καλοκαίρι. Οι βαθιές αποχρώσεις του κρασιού και του μπορντό, για παράδειγμα, έχουν μια διαχρονική κομψότητα και μια αίσθηση σταθερότητας που δύσκολα εγκαταλείπεται.

Δείτε τα χρώματα κραγιόν κάνουν το πρόσωπο να δείχνει πιο κουρασμένο, στο Bovary.gr