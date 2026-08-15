 Μετά τα 50: Πώς να χαρίσετε στην επιδερμίδα σας περισσότερη λάμψη και φρεσκάδα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μετά τα 50: Πώς να χαρίσετε στην επιδερμίδα σας περισσότερη λάμψη και φρεσκάδα

Η τάση στα μαλλιά που ξεχώρισε στις Κάννες κολακεύει ιδιαίτερα τις γυναίκες άνω των 50
Τζούλια Μουρ/Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αν είστε άνω των 50, πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι μαζί με τις αλλαγές στην επιδερμίδα σας, έχουν αλλάξει και οι ανάγκες αλλά και η σχέση σας με την ομορφιά.

Όχι απαραίτητα επειδή «χάθηκε» κάτι, αλλά επειδή μετατοπίστηκε η οπτική σας. Η ομορφιά μετά τα 50 δεν είναι λιγότερη, είναι διαφορετική, πιο ουσιαστική, πιο συνειδητή και σε πολλές περιπτώσεις, πιο αυθεντική από ποτέ.

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