Μετά τα 50, αυτά τα κουρέματα κάνουν τη διαφορά -Περισσότερος όγκος και ανανεωμένο look - iefimerida.gr

Μετά τα 50, τα μαλλιά συχνά αλλάζουν υφή, πυκνότητα και όγκο, με αποτέλεσμα να δείχνουν πιο λεπτά ή άτονα. Ένα σωστά επιλεγμένο κούρεμα, όμως, μπορεί να ανανεώσει αισθητά την εμφάνισή τους.

Το μυστικό βρίσκεται στις γραμμές, τα σωστά μήκη και τα layers που δημιουργούν την αίσθηση περισσότερης πυκνότητας, χωρίς να βαραίνουν τα μαλλιά.

Δείτε τα κουρέματα που αξίζει να επιλέξετε μετά τα 50 για μαλλιά με περισσότερο όγκο, κίνηση και ζωντάνια στο Bovary.gr