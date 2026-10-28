 Μετά τα 60, αυτά είναι τα sneakers που προσφέρουν άνεση σε κάθε βήμα -Φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μετά τα 60, αυτά είναι τα sneakers που προσφέρουν άνεση σε κάθε βήμα -Φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ

Σάρον Στόουν
Φωτογραφία: IG @sharonstone
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μετά τα 60, η άνεση στο περπάτημα γίνεται ακόμη πιο σημαντική, γι’ αυτό και η επιλογή των σωστών sneakers χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα για όσους παραμένουν δραστήριοι και περπατούν καθημερινά.

Τα sneakers έχουν καθιερωθεί ως βασικό κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας, καθώς συνδυάζουν πρακτικότητα και στιλ. Από τα διαχρονικά αθλητικά σχέδια μέχρι τα μοντέλα με τις πιο χοντρές σόλες, οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και αισθητικές προτιμήσεις.

Δείτε στο Bovary.gr τα ιδανικά sneakers για μετά τα 60

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ sneakers παπούτσια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ