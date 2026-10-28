Μετά τα 60, αυτά είναι τα sneakers που προσφέρουν άνεση σε κάθε βήμα -Φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ - iefimerida.gr

Μετά τα 60, η άνεση στο περπάτημα γίνεται ακόμη πιο σημαντική, γι’ αυτό και η επιλογή των σωστών sneakers χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα για όσους παραμένουν δραστήριοι και περπατούν καθημερινά.

Τα sneakers έχουν καθιερωθεί ως βασικό κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας, καθώς συνδυάζουν πρακτικότητα και στιλ. Από τα διαχρονικά αθλητικά σχέδια μέχρι τα μοντέλα με τις πιο χοντρές σόλες, οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και αισθητικές προτιμήσεις.

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