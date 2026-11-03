Μετά τα 60: Η ιδανική άσκηση για πιο δυνατά χέρια και περισσότερη μυϊκή μάζα - iefimerida.gr

Οι μύες ανταποκρίνονται στην άσκηση σε κάθε ηλικία. Μετά τα 60, τέσσερις απλές ασκήσεις με αλτήρες και λίγη συνέπεια αρκούν για πιο σφιχτά, δυνατά χέρια και καλύτερη καθημερινότητα.

Έξι δεκαετίες ζωής ακούγονται σαν πολλές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβαστείς με χαλαρά μπράτσα. Σύμφωνα με τον προπονητή Βίκτορ Μαρτίν, όπως δήλωσε στο περιοδικό inStyle, οι μύες συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στη γυμναστική σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί να λαμβάνουν το κατάλληλο ερέθισμα.

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