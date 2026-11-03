 Μετά τα 60: Η ιδανική άσκηση για πιο δυνατά χέρια και περισσότερη μυϊκή μάζα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μετά τα 60: Η ιδανική άσκηση για πιο δυνατά χέρια και περισσότερη μυϊκή μάζα

Οι γυμναστές συμφωνούν: «Για να αυξήσεις τη μυϊκή μάζα μετά τα 60 και να δώσεις πιο καλλίγραμμη όψη στα χέρια σου, κάνε 3 σετ των 15 επαναλήψεων κωπηλατικής με αλτήρες, δύο φορές την εβδομάδα»
Άσκηση/ Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι μύες ανταποκρίνονται στην άσκηση σε κάθε ηλικία. Μετά τα 60, τέσσερις απλές ασκήσεις με αλτήρες και λίγη συνέπεια αρκούν για πιο σφιχτά, δυνατά χέρια και καλύτερη καθημερινότητα.

Έξι δεκαετίες ζωής ακούγονται σαν πολλές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβαστείς με χαλαρά μπράτσα. Σύμφωνα με τον προπονητή Βίκτορ Μαρτίν, όπως δήλωσε στο περιοδικό inStyle, οι μύες συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στη γυμναστική σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί να λαμβάνουν το κατάλληλο ερέθισμα.

Δείτε ποια άσκηση ωφελεί μετά τα 60 στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ άσκηση γυμναστική άνω των 60

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ