Μέσα στην έκθεση «Belle Époque»: Το Παρίσι των καμπαρέ, των εκκεντρικών καλλιτεχνών και της ξέφρενης διασκέδασης - iefimerida.gr

Η νέα περιοδική έκθεση του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή συνδέει τα ωραία χρόνια της μεγάλης μητρόπολης με την τέχνη της λιθογραφίας και της αφίσας του δρόμου.

Και αποτυπώνει την ψυχή του Παρισιού σε όλο της το μεγαλείο, με τις αντιφάσεις και τις υπερβολές της.

Μπελ επόκ. Η ωραία εποχή. Ένα «χρονώνυμο», ίδιον των Γάλλων για να χωρίζουν τον αιώνα στα χρόνια, που καθόρισαν τις μεγαλύτερες μεταβολές του, όπως διαβάζει κανείς στον κατάλογο της έκθεσης. Στην είσοδο του Ιδρύματος, ένα περίπτερο φαινομενικά φτιαγμένο από μέταλλο και γυαλί, σαν το παλάτι της Παγκόσμιας Έκθεσης του 1855 στα Ηλύσια Πεδία, μας κατευθύνει προς το υπόγειο.

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