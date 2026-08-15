Μέριλιν Μονρόε: Πώς χρησιμοποιούσε την κλασική Nivea στο μπλε κουτί για λάμψη και ενυδάτωση - iefimerida.gr

Η Μέριλιν Μονρόε είχε συνδέσει το όνομά της με το Chanel N°5, αποκαλύπτοντας πως λίγες σταγόνες του εμβληματικού αρώματος ήταν το μοναδικό «ρούχο» της στον ύπνο.

Το απόλυτο σύμβολο της επιθυμίας με τη διάφανη επιδερμίδα, που άβαφη έμοιαζε με μικρό κορίτσι, μεταμορφωνόταν σε απόλυτη κατακτήτρια, έχοντας τα δικά της μικρά μυστικά ομορφιάς.

Τα καλλυντικά που επέλεγε για την προσωπική της περιποίηση έχουν γίνει γνωστά και πολλά από αυτά είναι ακόμα διαθέσιμα για όσους θέλουν να αποκτήσουν κάτι από την αύρα της.

Δείτε την ρουτίνα περιποίησης της Μέριλιν Μονρόε στο Bovary.gr