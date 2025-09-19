Μερική έκλειψη ηλίου στις 21 Σεπτεμβρίου -Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει - iefimerida.gr

Μερική ηλιακή έκλειψη στις 21 Σεπτεμβρίου φέρνει ρομαντικές ευκαιρίες και συναισθηματική ανανέωση για τρία ζώδια.

Η μερική ηλιακή έκλειψη στον Παρθένο στις 21 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη του φθινοπώρου, φέρνει έντονες κοσμικές δονήσεις. Ταυτόχρονα, ο Ήλιος περνά στον Ζυγό και ο Άρης στον Σκορπιό, δημιουργώντας έντονη ρομαντική ενέργεια. Οι αστρολόγοι υπογραμμίζουν ότι τρία ζώδια θα αισθανθούν αυτή την ενέργεια περισσότερο από τα υπόλοιπα: Ταύρος, Καρκίνος και Ιχθύες.

Δείτε τα 3 ζώδια που επηρεάζει περισσότερο η έκλειψη ηλίου στο Bovary.gr.